Невідомий чоловік намагався напасти на Олександру Даддаріо.

Американська актриса Олександра Даддаріо ледь не стала жертвою сталкера. Невідомий чоловік стежив за її будинком, а також намагався проникнути на приватну територію.

Про це повідомляє TMZ.

Так, у відділення поліції надійшов дзвінок, ймовірно, від сусідів. Співробітники правоохоронних органів одразу приїхали до будинку Даддаріо і затримали сталкера. Під час обшуку в його машині знайшли пістолет.

Зловмисника заарештували та звинуватили у прихованому зберіганні вогнепальної зброї. Чи була в цей момент актриса вдома - невідомо.

Хто така Олександра Даддаріо

Олександра Даддаріо - американська актриса. Здобула популярність після ролі Аннабет Чейз в екранізації романів про Персі Джексона. Серед інших її робіт такі фільми, як "Техаська різанина бензопилою 3D", "Моя дівчина — зомбі", "Розлом Сан-Андреас" і "Рятувальники Малібу".

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