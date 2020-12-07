Відома співачка Майлі Сайрус розповіла, що в період пандемії коронавірусу займається сексом онлайн.
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В інтерв'ю радіоведучому Говарду Стерну Сайрус сказала, що звикла до віртуального сексу і практикує його через додаток FaceTime.
"Я багато займаюся сексом через FaceTime - це найбезпечніший секс. Так я не підхоплю COVID-19. Я точно не збираюся робити ніяких безвідповідальних вчинків щодо себе та інших людей... Це просто смішно для тих, хто не вживе належних заходів, щоб захистити один одного", - зізналася артистка.
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