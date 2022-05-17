Актриса зіпсувала комбінезон заради сексу з нареченим.

Голлівудська актриса Меган Фокс шокувала шанувальників черговим відвертим зізнанням. Цього разу вона поділилася новиною про те, що зіпсувала свій комбінезон, в якому позувала на червоній доріжці на музичній премії Billboard Music Awards, заради сексу зі своїм нареченим Machine Gun Kelly.

Так, актриса вирізала між ніг дірку, щоб було зручніше зайнятися сексом. Про це вона повідомила і свого стиліста, який готував її до церемонії.

"Чи дорогий цей блакитний наряд, тому що ми тільки що вирізали дірку в районі промежини, щоб зайнятися сексом", - поцікавилася у стиліста Меган.

На що стиліст відповів, що ненавидить Меган і зашиє цю дірку. Пізніше скрін листування з'явився в Instagram Фокс.

Шанувальники зіркової пари відзначили, що вони не хотіли знати настільки інтимні подробиці з їхнього життя і попросили в майбутньому думати, що варто розповідати громадськості, а що - ні.

Нагадаємо, раніше репер Machine Gun Kelly зробив пропозицію голлівудській актрисі Меган Фокс. Незабаром пара зіграє весілля.

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