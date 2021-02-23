Меган Маркл і принц Гаррі несподівано з'явилися онлайн на Spotify Stream On, щоб розповісти про свій подкаст Archewell Audio.

Герцог і герцогиня Сассекські записали відео рекламу подкасту для каналу в Spotify. Вона вийшла після новини про другу вагітність Меган Маркл і остаточне рішення герцогів не повертатися до роботи в королівській родині.

Меган Маркл і принц Гаррі вперше з’явилися на публіці. Пара записала 20-секундне анонсне відео для подкасту Archewell Audio, повідомляє DailyMail.

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У короткому ролику 39-річна Меган Маркл і 36-річний принц Гаррі знову анонсують свій подкаст і розповідають, що вони «використовують його для захоплюючої розмови» і «це надихає, кидає виклик і вчить».

«Ми завели подкаст Archwel для того, щоб бути впевненими, що зможемо зробити голосніше голоси, які, можливо, не чути, і почути історії людей», — сказала Меган Маркл.

«І головне завдання — спробувати створити спільноту, в якій ви зможете поділитися своїми історіями, що в свою чергу допоможуть й іншим людям знайти свій голос в цьому безпечному просторі», — завершив принц Гаррі.

Для цього запису Меган Маркл обрала сукню з весняним настроєм американського бренду Oscar de la Renta вартістю $3,7 тис.

Нагадаємо, минулого року герцог і герцогиня Сассекські уклали контракт зі стрімінговим аудіо сервісом Spotify на суму понад $40 млн. Експерти припускають, що подібні комерційні угоди суперечили неупередженості, яку вимагають від членів королівської сім'ї, і привели до повного розриву будь-яких робочих відносин з родиною.

Ходять чутки, що принц Гаррі і Меган Маркл були шоковані рішенням королеви позбавити їх заступництва королівських благодійних та спортивних організацій після того, як вони дали відверте інтерв'ю Опрі Вінфрі, яке знімалося протягом двох днів в їхньому особняку в Лос-Анджелесі.

Інтерв'ю заплановано до ефіру в неділю, 7 березня. Телеканал CBS анонсує його як відверту розмову.

Нагадаємо, в п’ятницю, 19 лютого, Букінгемський палац опублікував офіційну заяву про те, що принц Гаррі і Меган Маркл не повернуться до виконання обов’язків членів королівської сім'ї.

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Автор: УНІАН