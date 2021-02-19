Герцог і герцогиня Сассекські підтвердили Її Величності королеві, що не повернуться в якості працюючих членів королівської сім'ї.

Принц Гаррі і Меган Маркл, які готуються дати відверте інтерв'ю американській телеведучій Опрі Вінфрі, офіційно заявили, що не повернуться до виконання обов'язків членів королівської сім'ї.

Читайте такожПринц Гаррі та Меган Маркл можуть втратити решту привілеїв через інтерв'ю Таку заяву зробив Букінгемський палац, а слідом за ним і прес-секретар герцога і герцогині Сассекських.

"Герцог і герцогиня Сассекські підтвердили Її Величності королеві, що не повернуться в якості працюючих членів королівської сім'ї. Після розмов з герцогом королева підтвердила, що, відійшовши від роботи в королівській родині, неможливо продовжувати виконувати обов'язки, пов'язані з громадською службою. Почесні військові звання і королівські патронати герцога і герцогині, таким чином, будуть повернуті Її Величності перед перерозподілом між діючими членами королівської сім'ї. Хоча всі засмучені цим рішенням, герцог і герцогиня залишаються дуже улюбленими членами сім'ї", - йдеться в заяві Букінгемського палацу, передають fakty.ua.

При цьому Сассекси "залишаються вірними своєму обов'язку і служінню Великобританії і пропонують свою постійну підтримку організаціям, які вони представляють, незалежно від їхньої офіційної ролі", — йдеться в окремій заяві Меган і Гаррі.

Рік тому Гаррі і Меган, які домоглися самостійного життя, уклали договір з палацом, що після закінчення 12 місяців, умови їхнього виходу зі складу королівської сім'ї можуть бути переглянуті. На цей час за ними умовно були збережені деякі королівські патронати. А Гаррі був тимчасово позбавлений почесних військових звань, які у нього тепер відберуть назавжди.

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Автор: УНІАН