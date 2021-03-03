Деякі екс-співробітники Букінгемського палацу поскаржилися на емоційну жорстокість герцогині.

Дружина принца Гаррі Меган Маркл спростувала висунуті колишніми співробітниками звинувачення в цькуванні, які днями прозвучали в британській пресі.

Читайте такожПринц Гаррі та Меган Маркл можуть втратити решту привілеїв через інтерв'юГерцогиня Сассекська називає появу цих чуток спланованою кампанією перед виходом їхнього з принцом Гаррі відвертого інтерв'ю про причини виходу з королівської сім'ї.

Нещодавно видання The Times випустило статтю з посиланням на джерела в Букінгемському палаці, які розповіли, що герцогиня, ще будучи старшим членом королівської сім'ї, знущалася над своїми співробітниками. Меган звинуватили в емоційній жорстокості і маніпуляціях. Нібито вона часто доводила співробітників до сліз, а двох помічників звільнила. Найбільшому цькуванню піддавалися молоді жінки.

Одним з тих, хто не спрацювався з Меган, був колишній секретар з комунікацій герцогів Сассекських Джейсон Кнауф. Як пише газета, після звільнення з посади в 2018 році Кнауф подав скаргу на герцогиню, щоб захистити інших співробітників від її нападок. При цьому принц Гаррі благав його не робити цього.

Представник герцогів назвав ці заяви такими, що "вводять в оману і згубною дезінформацією". За його словами, це прорахована наклепницька кампанія, мета якої — підірвати репутацію Меган Маркл напередодні виходу великого інтерв'ю, яке вона і принц Гаррі дали телеведучій Опрі Вінфрі, передає popcornnews.

"Герцогиня засмучена цими нападками на себе, особливо враховуючи те, що вона сама піддавалася цькуванню і завжди підтримувала тих, хто відчув біль», — сказав представник герцогів.

Новини по темі

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН