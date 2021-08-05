Меган Маркл анонсувала благодійну ініціативу "40x40".

Меган Маркл вперше з'явилася на публіці після народження другої дитини.

Дружина принца Гаррі, яка вчора відсвяткувала 40-річчя, записала ролик, в якому анонсувала благодійну ініціативу "40x40". Запис з'явився в Instagram.

У ролику Меган Маркл з'явилася у світлій сукні і кардигані, а також туфлях-човниках. Її наряд доповнювала підвіска на шиї. У кадрі герцогиня сиділа за столом у робочому кабінеті.

Також на записі на мить з'явився принц Гаррі, що жонглював м'ячиками за вікном.

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Автор: Денис Прядко