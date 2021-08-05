Пару не врятує навіть поява другої дитини, вважає експерт.

Королівський фотограф Кент Гевін заявив, що Меган Маркл і принца Гаррі чекає розлучення. За його словами, герцог і герцогиня Сассекські не зуміють зберегти свій шлюб, незважаючи на всі вже пройдені проблеми.

Про "пророцтво" королівського фотографа повідомляє видання Insider.

Кент Гевін протягом довгого часу співпрацював з виданням Daily Mirror. Практично всю свою кар'єру фотограф присвятив зйомкам життя принцеси Діани. Гевін вважає себе експертом в житті членів королівської сім'ї, тому і дав свій прогноз шлюбу Меган Маркл і принца Гаррі.

На думку фотографа, герцогам Сассекським не судилося жити разом у довгому і щасливому шлюбі. Виною тому, вважає експерт, усі біди, які постійно трапляються з принцом Гаррі і Меган Маркл.

Читайте такожМеган Маркл святкує 40-річчя: десять фактів про життя скандальної герцогині СассекськоїЗ самого початку відносин з американською актрисою онукові королеви Єлизавети II доводиться обирати між своїм романом і сім'єю. Сама Меган Маркл теж зазнала чимало труднощів, її засуджували фанати принца Гаррі, їй довелося відмовитися від кар'єри і йти на багато жертв.

Крім цього, герцогиня Сассекська зіткнулася з неприязню всередині королівської сім'ї. Сама Маркл розповідала в інтерв'ю Опрі Вінфрі, що їй доводилося терпіти приниження і презирство від родичів свого чоловіка.

Саме тому фотограф не вірить у шлюб герцогів Сассекських. На думку експерта, навіть щастя від появи другої дитини не врятує відносини Маркл і принца Гаррі.

"Втеча" в США, позбавлення титулів і грошові проблеми, засудження суспільства і ненависть з боку королівської сім'ї - все це, стверджує фотограф, вже скоро відбере у подружжя всі сили. І тоді Меган Маркл і принц Гаррі розлучаться.

Раніше Гевін вже сперечався зі своїми колегами з приводу того, що Маркл і принц Гаррі розлучаться через три роки після весілля. Однак експерт проспорив, шлюб герцогів Сассекських "протримався" довше і подружжя досі разом.

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Автор: Іван Бойко