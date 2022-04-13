Малятку виповнився всього лише рік.

Російські артисти Валерій Меладзе і Альбіна Джанабаєва, які раніше засудили війну в Україні, вперше показали свою молодшу дочку на честь її дня народження. 12 квітня малятку виповнився всього рік.

"Нашій дівчинці виповнився рік, це був рік безсонних ночей, хвилювань і безмежного щастя. Любимо", - підписала сімейне фото Джанабаєва.

Подружжя разом з малятком позували в повсякденному одязі, а навколо них було багато повітряних кульок.

Зазначимо, 26 лютого 2004 року Альбіна Джанабаєва народила сина Костянтина від Валерія Меладзе, а 2 липня 2014 року народився другий син Лука. 15 березня 2021 року в своєму Instagram оголосила про третю вагітність. 12 квітня 2021 року у пари народилася дочка Агата.

Нагадаємо, раніше Валерій Меладзе після заклику зупинити війну в Україні "перевзувся" і дав концерт в Росії.

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