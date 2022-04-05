Валерій Меладзе відновив виступи для російської публіки.

Популярний артист Валерій Меладзе першим з усіх знаменитостей засудив війну в Україні і ще 24 лютого 2022 року закликав зупинити свавілля, яке влаштували російські окупанти на нашій території.

Але недовго музика грала. Через трохи більше як місяць з дня вторгнення Росії в Україну Меладзе відновив свої концерти в країні-агресорі. Він виступив на закритій вечірці для петербурзької публіки, хоча в мережі припускали, що йому вхід на сцену РФ тепер заборонений.

"Десь в Пітері зараз виступає Валерчик. На дні народження подруги. Вітаю, звичайно, але, як ви розумієте, не від щирого серця", - повідомляється в Telegram-каналі Admin.anshlak.

Нагадаємо, хто з російських зірок у перші дні війни опублікував антивоєнні пости.

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