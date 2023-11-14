Він розповів, що дізнався про неї зовсім недавно.

26-річний український співак MELOVIN днями повідомив, що невиліковно хворий. Тоді прихильники припустили, що у нього стеатогепатит з вираженою активністю, проте сам артист точний діагноз не назвав.

І тільки зараз він зробив зізнання на своїй сторінці в Instagram. Знаменитість розповів, що лікарі діагностували у нього цукровий діабет MODY-типу.

Також MELOVIN поділився, як дізнався про свою хворобу. Він каже, що у нього постійно були проблеми з вагою - то він важить 85 кілограмів, то 70.

Відео дня

За його словами, він думав про те, що операція з видалення грудок Біша врятує його обличчя від набухання, проте перед хірургічним втручанням йому потрібно було здати кров. Ось тоді артист і дізнався, що у нього серйозні проблеми зі здоров'ям.

"Це діабет, який з'їдає тебе зсередини, якщо ти вчасно не почнеш діяти", - сказав співак.

Крім того, артист нагадав, що 14 листопада - день боротьби з цукровим діабетом. Тому він закликав шанувальників стежити за своїм здоров'ям.

Раніше УНІАН назвав 5 колишніх красунь, яких спотворила пластика.

Вас також можуть зацікавити новини: