Українська співачка Настя Каменських прокоментувала чутки про свою вагітність. За словами зірки, зараз вона не при надії, але коли це станеться, шанувальники дізнаються про це першими.
У мережі вже не перший рік обговорюють ймовірну вагітність Каменських, а все через її соковите тіло. Співачка періодично набирає кілька кіло, що і провокує чутки про її вагітність.
"10 років я вже народжую... З приводу вагітності це вже так багато років, що я просто не реагую. Багато хто запитував у мене, звичайно. І дуже багато коментарів у мене під фотографіями в Інстаграмі "вангую точно – вона вагітна". Я дуже вдячна, що всі чекають на мою дитину. Спасибі вам велике. Звичайно, ви все дізнаєтеся першими", - сказала Каменських в інтерв'ю Аліні Доротюк.
Вона додала, що зараз вона не вагітна. За її словами, це все якісь припущення журналістів або балаканина в соцмережах.
"Але знаєш, що найсмішніше? Мені здається, що коли я дійсно завагітнію, і буду про це говорити, мені ніхто не повірить. Коротше, я не вагітна. Це все якісь припущення журналістів або балаканина в соцмережах", - уточнила Настя.
Нагадаємо, раніше Настя Каменських поділилася щемливим відео з концерту до Дня Незалежності.