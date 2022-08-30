За словами співачки, вагітність їй приписують вже років 10.

Українська співачка Настя Каменських прокоментувала чутки про свою вагітність. За словами зірки, зараз вона не при надії, але коли це станеться, шанувальники дізнаються про це першими.

У мережі вже не перший рік обговорюють ймовірну вагітність Каменських, а все через її соковите тіло. Співачка періодично набирає кілька кіло, що і провокує чутки про її вагітність.

"10 років я вже народжую... З приводу вагітності це вже так багато років, що я просто не реагую. Багато хто запитував у мене, звичайно. І дуже багато коментарів у мене під фотографіями в Інстаграмі "вангую точно – вона вагітна". Я дуже вдячна, що всі чекають на мою дитину. Спасибі вам велике. Звичайно, ви все дізнаєтеся першими", - сказала Каменських в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Відео дня:

Вона додала, що зараз вона не вагітна. За її словами, це все якісь припущення журналістів або балаканина в соцмережах.

"Але знаєш, що найсмішніше? Мені здається, що коли я дійсно завагітнію, і буду про це говорити, мені ніхто не повірить. Коротше, я не вагітна. Це все якісь припущення журналістів або балаканина в соцмережах", - уточнила Настя.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських поділилася щемливим відео з концерту до Дня Незалежності.

Вас також можуть зацікавити новини: