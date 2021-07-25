Стрілки на очах, ультракоротке плаття і зухвалий рок: стиль і манера виконання Маші Полякової користувачі не оцінили.

Донька Олі Полякової дала перший рок-концерт. Маша Полякова створила свою групу, яка отримала назву "Шви". Під час виступу дочка відомої співачки поводилася впевнено і зухвало, а її матюклива пісня шокувала багатьох фанатів.

Відео з концерту Маша Полякова опублікувала на своїй сторінці в Instagram, також фрагментами виступу дочки ділилася у своїх соціальних мережах і її зіркова мама.

Для концерту Маша Полякова обрала ультракоротку сукню і кеди. Донька співачки зробила собі яскравий макіяж з великими стрілками на очах, свій образ вона доповнила чокером. Однак зовнішній вигляд спадкоємиці Полякової - не найголовніше, що спантеличило фанатів. Більшої уваги привернула пісня 16-річної дівчини.

Читайте також"Ноги як у Полякової": Леся Нікітюк вразила гарячим фото у бікіні на відпочинок у Чорногорії"Та мені пох*й на твої поради, та мені пох * й", - співала Маша Полякова в одній зі своїх пісень. Дочка Полякової без сорому вимовляла матюки при своїй матері, яка з посмішкою знімала все, що відбувається на відео.

"Грубо, одні мати і крики", "фу, не зайшло", "це жахливо, кров з вух", "куди дивиться мати", - користувачі обурюються через пісні і зухвалий образ Маші Полякової.

Сама Оля Полякова не бачить у концерті доньки нічого поганого. Вона публікувала кадри з виступом рок-групи, а в коментарях вказала, що вона в захваті від таланту своєї спадкоємиці.

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Автор: Поліна Кузенко