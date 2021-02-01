Представники рокера категорично заперечували всі подібні звинувачення в минулому.

33-річна американська акторка Еван Рейчел Вуд (серіали «Справжня кров» та «Світ Дикого Заходу») звинуватила свого колишнього коханого – музиканта Меріліна Менсона в знущаннях та сексуальному насильстві

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«Ім'я кривдника – Брайан Уорнер, також відомий як Мерилін Менсон. Він почав залицятися до мене, коли я була підлітком, і роками жахливо знущався. Я розумію, що мені промили мізки і змусили підкоритися», – написала Вуд.

«Я припинила жити у страху відплати, наклепу або шантажу. Я тут, щоб викрити цю небезпечну людину та закликати всі індустрії, в яких він представлений, перестати співпрацювати з ним, перш ніж він зруйнує ще більше життів. Я виступаю разом з багатьма жертвами, які більше не будуть мовчати», – додала вона.

Як пише Vanity Fair, після публікації Вуд зі звинуваченнями на адресу Менсона виступили ще чотири жінки, які опублікували власні звинувачення проти Менсона, – Ешлі Уолтерс, Сара Макнілі, Ешлі Ліндсі Морган та Габріелла. Вони детально описали сексуальне та психологічне насильство, що включає різні форми примусу та залякування.

Представники Менсона категорично заперечували всі подібні звинувачення в минулому.

У 2018 році Вуд стала однією з трьох жінок, які виступили на підтримку закону про права людей, які пережили сексуальне насильство. Вона дала свідчення Конгресу США та заявила, що колишній партнер зґвалтував її, коли вона була без свідомості. Також вона розповідала, що він її пов'язував і погрожував вбити.

Еван Рейчел Вуд та Мерилін Менсон: історія стосунків

Актриса Еван Рейчел Вуд зустрічалася з рокером три роки, проте після заручин пара розпалася.

Пара познайомилася, коли Еван було 18 років, а Менсону 36.

Співак заявляв, що «кожен день мріє про те, щоб розбити їй череп кувалдою», проте його представник стверджував, що це «не факт».

Після розставання Менсон розповідав, що наніс на своє тіло та обличчя 158 порізів, щоб показати «весь той біль, який вона йому завдала».

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Автор: Катерина Шварц