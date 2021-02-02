Музикант Мерилін Менсон відповів на звинувачення в знущаннях і сексуальному насильстві.
Читайте такожВідомого репера та його дружину звинуватили в зґвалтуванні понад 100 дівчатВідповідь він розмістив на своїй сторінці в Instagram.
Менсон назвав заяви своїх колишніх партнерок спотворенням реальності.
"Очевидно, що моє мистецтво і моє життя вже давно притягують до себе суперечки і розбіжності. Але ці недавні заяви про мене - жахливе спотворення реальності. Мої особисті стосунки завжди були повністю узгоджені з моїми партнерами-однодумцями. Попри те, як і чому інші зараз вважають за краще спотворювати минуле, це правда", - написав музикант.
Водночас незалежний лейбл звукозапису Loma Vista заявив, що припиняє з ним співпрацю.
"У світлі сьогоднішніх тривожних звинувачень Меріліна Менсона в насильстві з боку Еван Рейчел Вуд та інших жінок, Loma Vista припиняє просування його альбому. Також інформуємо, що не будемо працювати з Меріліном Менсоном в майбутньому", - йдеться в заяві лейбла в Instagram.
Звинувачення на адресу Менсона
- Раніше 33-річна американська актриса Еван Рейчел Вуд звинуватила свого колишнього коханого в знущаннях і сексуальному насильстві.
- Після публікації Вуд зі звинуваченнями на адресу музиканта виступили ще чотири жінки - Ешлі Уолтерс, Сара Макнілі, Ешлі Ліндсі Морган і Габріелла.
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