Менсон назвав заяви своїх колишніх партнерок спотворенням реальності.

Музикант Мерилін Менсон відповів на звинувачення в знущаннях і сексуальному насильстві.

Читайте такожВідомого репера та його дружину звинуватили в зґвалтуванні понад 100 дівчатВідповідь він розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Менсон назвав заяви своїх колишніх партнерок спотворенням реальності.

"Очевидно, що моє мистецтво і моє життя вже давно притягують до себе суперечки і розбіжності. Але ці недавні заяви про мене - жахливе спотворення реальності. Мої особисті стосунки завжди були повністю узгоджені з моїми партнерами-однодумцями. Попри те, як і чому інші зараз вважають за краще спотворювати минуле, це правда", - написав музикант.

Водночас незалежний лейбл звукозапису Loma Vista заявив, що припиняє з ним співпрацю.

"У світлі сьогоднішніх тривожних звинувачень Меріліна Менсона в насильстві з боку Еван Рейчел Вуд та інших жінок, Loma Vista припиняє просування його альбому. Також інформуємо, що не будемо працювати з Меріліном Менсоном в майбутньому", - йдеться в заяві лейбла в Instagram.

Звинувачення на адресу Менсона

Раніше 33-річна американська актриса Еван Рейчел Вуд звинуватила свого колишнього коханого в знущаннях і сексуальному насильстві.

Після публікації Вуд зі звинуваченнями на адресу музиканта виступили ще чотири жінки - Ешлі Уолтерс, Сара Макнілі, Ешлі Ліндсі Морган і Габріелла.

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Автор: УНІАН