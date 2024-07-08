Чоловік досі оговтується від пережитого.

Український музикант та виконавець пісень "Ранок починається не з кави", "Інтертоп" Микола Пацюк розповів, що в його будинок потрапила ракета.

Це сталося сьогодні, 8 липня, під час ранкової масованої атаки росіян. Чоловік показав страшні кадри свого зруйнованого помешкання та зазначив, що дивом залишився живим. Його врятувало лише те, що під час обстрілу він дотримався правила двох стін.

"Нас намагались вбити. Ми вижили, бо були в коридорі. Дивом живі, вибрались з-під завалів, цілі. Квартиру завалило, машина згоріла, не знаю, чи щось вціліло вдома", - написав Микола і показав наслідки влучання.

Що відомо про Миколу Пацюка

Микола родом із Коцюбинського під Києвом. З дитинства ходив у музичну школу на баян, виступав на святах у селищі. Більше шести місяців тому переїхав жити у столицю, аби співати на великих сценах.

21-річний хлопець раніше грав у колективі "Пацюк та Сонячні Котики" в стилі абсурдного панку та ню-метал. Проте, за словами музканта, утримувати гурт стало складно, тому зараз він вирішив робити сольну кар'єру та виконує індітреки.

Нагадаємо, раніше українські зірки з розпачем відреагували на обстріл "Охматдиту".

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