Актор опублікував новий знімок.

Італійський актор Мікеле Морроне опублікував в Instagram нову фотографію.

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На знімку він постав у чорних штанях. Верх у нього був оголений. В результаті видно його сталевий прес.

Фотографія була зроблена при сонячному світлі. Складається враження, що Мікеле аж скупався в променях сонечка. Фото вийшло дуже теплим і сексуальним.

Хто такий Мікеле Морроне:

Мікеле Морроне народився 3 жовтня 1990 року в Ломбардії. Актором вирішив стати ще в підлітковому віці

Акторський дебют Мікеле Морроне відбувся в 2010 році на сцені театру Teatro Fraschini в Павії

Після прем'єри "365 днів" в польському Tinder з'явився аккаунт Мікеле Морроне, але це підробка

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Автор: Діана Могилєвич