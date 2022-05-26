У своїй промові він зазначив, що Оскар перестав бути художньою премією, а отримати статуетку там може або афроамериканець, або ЛГБТ-лідер.

Російський кінорежисер Микита Михалков запропонував створити альтернативу премії Оскар. Таку пропозицію він висунув від імені Спілки кінематографістів РФ. Міхалков запропонував роздавати талановитим артистам, кінорежисерам і технічним працівникам статуетки з діамантовим метеликом. Про це пишуть росЗМІ.

"Але це має бути не просто фестиваль. Щоб було зрозуміло, скажу, що це буде Євразійський "Оскар". Сьогодні Оскар став абсолютно політичною премією. Повинні бути певні умови - афроамериканець, лідер ЛГБТ, і це перестає бути премією художньої", - сказав Міхалков під час своєї промови на Євразійському економічному форумі в Бішкеку.

Нагадаємо, путініст Міхалков накинувся з критикою Андрія Макаревича.

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