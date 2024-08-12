Модель поділилася світлиною в новому статусі.

Українська модель, яка перемогла на конкурсі краси "Міс Україна Всесвіт" у 2022 році, Вікторія Апанасенко вагітна первістком. Вона показала свій помітно округлий животик.

Радісну новину 30-річна знаменитість повідомила у своєму Instagram. Вона поділилася чорно-білим кадром, на якому постала у довгій вишуканій сукні з великими вирізами. На фото помітний вагітний животик Апанасенко. Ймовірно, Вікторія перебуває вже на останніх місяцях вагітності, але новиною вирішила поділитися лише зараз.

"Мама маленького левенятка", - підписала кадри модель.

Відео дня

Поки що модель не розкриває термін вагітності та стать майбутнього малюка. У коментарях підписники неабияк зраділи новині і залишили чимало приємних слів для Апанасенко:

"Віка, вітаю тебе!"

"Вікуля, які чудові новини, вітаємо"

Яка новина! Вітаю вас! Тобі неймовірна личить"

"Вітаю тебе! Бажаю тобі неймовірно красивої дитини, як ти, а також розумної та здорової. Нехай цей новий етап у твоєму житті принесе лише радість і щастя. Ти будеш чудовою мамою!"

До слова, Вікторія перемогла на конкурсі національних костюмів і володарка спеціальної нагороди "Дух карнавалу" на "Міс Всесвіт 2022", на якому представляла Україну.

У 2016 році вона знялася в документальному фільмі "Закон Магнітського. За лаштунками", а 2019 року зіграла роль в комедійному серіалі "Королі палат".

Як відомо, Апанасенко у березні минулого року вийшла заміж за заступника міністра цифрової трансформації України з розвитку ІТ-галузі Олександра Борнякова.

Нагадаємо, раніше "Міс Україна Всесвіт" уперше показала свого чоловіка-чиновника.

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