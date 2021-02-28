Популярна співачка Міша Романова, яка була учасницею легендарної групи "ВІА Гра" і кілька років тому пішла в сольне плавання, опублікувала в Instagram нове фото.
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На знімку дівчина позує в чорних обтислих штанях з численними вирізами з боків. А доповнила вона такий екстравагантний образ топом з глибоким декольте. У такому вбранні видно пишні груди Міші.
До слова, Романова раніше зізналася, що вдавалася до послуг пластичного хірурга і робила маммопластику. З аксесуарів зірка одягла сонцезахисні окуляри і сумочку.
"Думаю, ревнощі дуже небезпечні і саморуйнівні почуття. Адже у реальності є межі, а ось наша уява безмежна", - підписала фото Романова.
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