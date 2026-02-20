Діти Степана Гіги вперше озвучили причину смерті співака

Рідні боролися за його життя два з половиною місяці.

Діти українського естрадного співака і композитора Степана Гіги вперше заговорили про причини смерті зіркового батька.

В інтерв'ю ТСН.ua Квітослава і Степан підтвердили, що артист мав цукровий діабет. Попри все зусилля лікарів та сім'ї, йому не вдалося побороти інфекцію, з якою просто не впорався організм. Боротьба за життя співака тривала більше двох місяців:

"Цукровий діабет вирішальну роль зіграв. Та інфекція, з якою, на жаль, не зміг справитися організм. Два з половиною місяці ми боролися, ми намагалися, але сталося те, що сталося. І говорити про це важко, і згадувати, і пережити цей біль. Насправді не віриться і дотепер, що ми не змогли побороти цю хворобу".

Квітослава розповіла, що вони були поряд із батьком весь цей час і багато спілкувалися. Відповідаючи на питання, чому сім'я не коментувала стан Степана Гіги, вона зізналася, що просто закрилася від всього світу і не могла навіть читати новини про батька.

Як відомо, український естрадний співак і композитор Степан Гіга помер 12 грудня 2025 року. Незадовго до цього команда артиста повідомила про перенесення концертів, а в мережі писали, що він міг перенести дві серйозні операції.

