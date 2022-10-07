Юрій Великий порадував шанувальників черговою пародією на російського терориста Ігоря Гіркіна.

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який прийшов в проект після відходу звідти Володимира Зеленського, і став пародіювати президента, зняв нову пародію про росіян. Цього разу він зобразив "головного скиглія Росії" - терориста Ігоря Гіркіна. Відео було опубліковано на YouTube-каналі.

"До сьогоднішнього дня я завжди говорив, що наші війська обгадилися. Був неправий. Беру свої слова назад. Конкретно обгадилися вони тільки зараз, а до цього, як виявилося, це був просто попереджувальний пердеж. Але до нього чомусь ніхто не прислухався. І тепер ми повинні всією країною це рознюхувати. А все тому, що один старенький дідусь, який вижив з розуму, не прийняв таблеточки", - сказав Юрій Великий в ролі Гіркіна.

Також у своєму новому відео актор висміяв всі проблеми російської армії від їхнього непрофесіоналізму і до того, що вони самі ж розкрадають свою армію.

"Півтора мільйона комплектів форми хтось вдало змобіліздірував. На носі зима, а у солдатів з теплого одягу тільки поліуретанові піджопники. А у нас все так відбувається. Видали піджопники, дали підсрачники і вперед воювати", - сказав Великий у своєму відео.

Нагадаємо, раніше актор "Кварталу 95" жорстко висміяв Лукашенко.

Також УНІАН писав, що "двійник" Зеленського спародіював Путіна, який застряг на колесі огляду.

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