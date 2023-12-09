Радісна співачка залюбки доглядала за малюком.

Співачка Наталія Могилевська "засвітилася" в одному з магазинів Києва з маленькою дитиною.

Як повідомив блогер Gopatsa, зірку з дівчинкою 2-3 років він особисто побачив дням у Києві на Оскорках. Йому вдалося зняти, як щаслива співачка разом з дитиною йде до магазину. За словами Gopatsa, дівчинка називає Могилевську мамою.

"Могилевська народила! Звідки, ви запитаєте, така інформація? Я особисто бачив її декілька разів з дитиною в одному з магазинів на Оскороках. Мені навіть вдалося зняти відео. А нещодавно я почув, що малеча кличе її мамою. Дитині на вигляд два-три роки. І судячи з цього віку можна зробити висновок, що Могилевська, ймовірно, народила до повномасштабного вторгнення", - припустив блогер.

Коментатори зазначили, що дівчинка може бути племінницею Могилевської, адже на концертах вона розповідала, що її сестра на початку повномасштабного вторгнення перебувала на останніх місяцях вагітності. Інші користувачі припустили, що це дійсно може бути дитина співачки - рідна чи прийомна.

"На концерті вона розповідала, що в неї на початку війни сестра народила. Може то племінниця?",

"Вона казала колись, що планує взяти дитину з дитячого будинку і це зробить",

"Якщо це правда, я дуже рада за Наталку. Нехай буде щаслива",

- пишуть коментатори.

Наталія Могилевська особисте життя

Співачка двічі виходила заміж. З 2004 по 2005 роки Могилевська жила у шлюбі з бізнесменом Дмитром Чалим. У 2006 році зірка вийшла за бізнесмена Єгора Долініна, з ним вона перебувала у стосунках до 2011 року.

На початку повномасштабної війни Могилевська почала зустрічатися з чоловіком, ім'я якого вона тримає у секреті. Співачка визнає, що дуже щаслива. Влітку Могилевська відверто розповіла про свої мрії. Вона хоче стати матір'ю та зазначає, що дуже довго до цього йшла.

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