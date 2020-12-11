Зіркова італійська актриса поділилася архівним знімком.

Знаменита актриса Моніка Беллуччі опублікувала в Instagram черговий знімок. Цього разу вона порадувала фанатів архівним фото.

Читайте такожУ блузі і без спідниці: Моніка Белуччі позувала в пікантному образіНа фото зірка відображена в білій корсетній сукні з акцентом на декольте, її волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж.

"З мого архіву ... Гарного дня", - підписала знімок актриса.

Вона зазначила що фото зроблено фотографом Джастіном-Джуліусом Сантосом.

Шанувальники актриси прийшли в захват від знімка. Вони зазначили, що і тоді і зараз Беллуччі красива і вражає їх своєю сексуальністю.

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Автор: Ірина Погоріла