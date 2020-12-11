Знаменита актриса Моніка Беллуччі опублікувала в Instagram черговий знімок. Цього разу вона порадувала фанатів архівним фото.
Читайте такожУ блузі і без спідниці: Моніка Белуччі позувала в пікантному образіНа фото зірка відображена в білій корсетній сукні з акцентом на декольте, її волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж.
"З мого архіву ... Гарного дня", - підписала знімок актриса.
Вона зазначила що фото зроблено фотографом Джастіном-Джуліусом Сантосом.
Шанувальники актриси прийшли в захват від знімка. Вони зазначили, що і тоді і зараз Беллуччі красива і вражає їх своєю сексуальністю.
Новини по темі
- Моніка Беллуччі показала груди в спокусливому боді
- Bellissimo: Моніка Беллуччі вразила новим розкішним образом (фото)
- З глибоким декольте і в смарагдах: Моніка Беллуччі постала в елегантному аутфіті
- Моніці Белуччі-56: найяскравіші фото соковитої моделі
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram