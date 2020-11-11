Зіркова італійська актриса поділилася новим знімком зі стильної фотосесії для модного журналу.

Італійська актриса Моніка Беллуччі опублікувала в Instagram ще один знімок з нового фотосету.

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На фото Беллуччі відображена в компанії молодого манекенника Емануеле Де Лоренцо, який стоїть позаду акторки і тримає її за голову.

Беллуччі позує в червоній сукні з квітковим візерунком і з декольте від DdolceGabbana. Її волосся красиво укладене в зачіску.

Сам знімок зроблено в Романеллі - художній галереї Флоренції.

Шанувальники актриси прийшли в захват від знімка.

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Автор: Ірина Погоріла