Італійська актриса Моніка Беллуччі опублікувала в Instagram ще один знімок з нового фотосету.
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На фото Беллуччі відображена в компанії молодого манекенника Емануеле Де Лоренцо, який стоїть позаду акторки і тримає її за голову.
Беллуччі позує в червоній сукні з квітковим візерунком і з декольте від DdolceGabbana. Її волосся красиво укладене в зачіску.
Сам знімок зроблено в Романеллі - художній галереї Флоренції.
Шанувальники актриси прийшли в захват від знімка.
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