Зіркова італійська актриса поділилася новим знімком зі стильної фотосесії для модного журналу.

Знаменита актриса Моніка Беллуччі опублікувала в Instagram ще один знімок з нового фотосету.

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На фото Беллуччі позує у довгій рожевій сукні від DdolceGabbana. Її волосся красиво укладене в зачіску. А на очах у неї біла пов'язка.

Актриса стоїть біля погруддя статуї, у якої також зав'язані очі.

Сам знімок зроблено в Романеллі - художній галереї Флоренції.

Шанувальники актриси прийшли в захват від знімка.

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Автор: Ірина Погоріла