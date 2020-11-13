Знаменита актриса Моніка Беллуччі опублікувала в Instagram ще один знімок з нового фотосету.
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На фото Беллуччі позує у довгій рожевій сукні від DdolceGabbana. Її волосся красиво укладене в зачіску. А на очах у неї біла пов'язка.
Актриса стоїть біля погруддя статуї, у якої також зав'язані очі.
Сам знімок зроблено в Романеллі - художній галереї Флоренції.
Шанувальники актриси прийшли в захват від знімка.
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