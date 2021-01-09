Італійська актриса Моніка Беллуччі опублікувала в Instagram новий знімок свого розкішного образу.
Читайте такожМоніка Беллуччі порадувала шанувальників архівним знімкомАктриса поділилася кадром з фотосесії. На чорно-білому фото Беллуччі постала в розкішній сукні з глибоким декольте, яке підкреслило груди актриси, і довгих рукавичках. Волосся актриси укладено в об'ємну зачіску.
В якості прикрас актриса одягла кольє і сережки від cartier.
На обличчі у зіркової актриси насичений професійний макіяж з акцентом на очі.
У підписі під фото Беллуччі побажала всім насолоджуватися вихідними.
Автором знімка, зробленого для журналу Sorbet, стала німецький фешн-фотограф Еллен фон Унверт. Вона отримала популярність, коли зняла Клаудіу Шиффер для реклами джинсів Guess?. Більшість робіт Еллен присвячено еротичній жіночності.
Шанувальники актриси засипали її компліментами в коментарях під постом.
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