Зіркова італійська актриса поділилася з шанувальниками знімком з чергової фотосесії.

Італійська актриса Моніка Белуччі опублікувала в Instagram знімок з нової фотосесії для однієї з найвідоміших ювелірних марок.

Читайте такожЕлегантність і стиль: Моніка Беллуччі постала в яскравому образіЗокрема, вона поділилася кадром з фотосесії для французького будинку з виробництва годинників і ювелірних виробів cartier. На фото Беллуччі постала в ефектному шкіряному комбінезоні чорного кольору. Актриса також розстебнула гудзики в районі декольте.

Волосся актриси укладено в легку зачіску, також вона нанесла легкий макіяж. На руці у Беллуччі красується браслет від відомої марки.

Автором знімку став французький рекламний, фешн і beauty фотограф Тіемо Сандер. Він відомий тим, що знімає яскраві і жіночні фотографії. Серед його клієнтів Marie Claire France, Elle Span, Soon International.

Новини по темі

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ірина Погоріла