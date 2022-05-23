Старша дочка української співачки Аліна Белькевич закінчила школу в Майамі.

Анна Сєдокова, яка народилася і виросла в Києві, а потім довгі роки жила і працювала в Росії, за останні три місяці так і не знайшла часу (і бажання) підтримати свою Батьківщину, на території якої йде війна. Однак встигла відвідати випускний вечір 17-річної дочки в США. Тим, що Аліна закінчила школу в Майамі, вона похвалилася в Instagram .

"Це були божевільні 12 років, але за них я стільки всього дізналася і так подорослішала, що навіть погані моменти мені зараз здаються крутими", - зізналася дочка Сєдокової.

На одному з фото з випускного вона позує з мамою. Видно, що Анна перефарбувалася в блондинку і кардинально змінила імідж.

Нагадавши, Астаф'єва ледь стримуючи сльози "пройшлася" за Повалій та іншим зіркам-мовчунам.

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