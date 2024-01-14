Чоловік поділився власним досвідом.

Нещодавно Сергій Притула повідомив про те, що проходив військово-лікарську комісію. Цю новину він розповів стендаперу Антону Тимошенку в інтерв'ю, яке вийшло на YouTube-каналі ведучого.

"У мене сьогодні був чудовий день, я проходив ВЛК. Ще не все, ще завтра", – розповів Сергій.

Також він додав, що поведінка працівників територіальних центрів комплектування його приємно вразила.

"Коли ми про мобілізацію говоримо, дуже багато негативу навколо поведінки людей із ТЦК. Сьогодні я був у ТЦК і на ВЛК. Звичайно, можливо, моя медійна пика впливає на ставлення, але навпаки все було добре", – зізнався він.

Згодом Притула додав, що до нього навіть підходили хлопці з черги та дякували за роботу і допомогу його фонду.

Ще Сергій зізнався, що його лякають усі зміни в законі про мобілізацію.

"Його толком ніхто не озвучив. Цей закон як творчість Потапа у 2023 році", - прокоментував Притула.

Він розповів, що за його інформацією, депутати допрацьовують позиції законопроекту, але чоловік відчуває, що документ буде мати негативні наслідки.

"Народ дуже сильно нервує через цифри в 500 тисяч людей. На тлі цього законопроекту буде відбуватися великий всеукраїнський срач. Зараз крізь призму цього законопроекту про мобілізацію, будемо спостерігати, як влада буде відпасовувати відповідальність за прийняття непопулярних рішень на армію. А армія на владу нічого не пасуватиме, тому що субординація не дозволяє", – поділився Притула.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Притула висловлювався про недоліки мобілізації. Зокрема, він наголошував, що до кожного майбутнього воїна варто ставитися з повагою.

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