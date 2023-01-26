За її словами, літак різко почав знижувати швидкість, що викликало паніку у пасажирів.

Учасниця 12 сезону шоу "Холостяк" Саша Мудра поділилася сумною історією - одного разу вона летіла з Канкуна до Мюнхена в літаку, який ледь не розбився.

Вона розповіла, що літак почав різко знижувати швидкість, а в салоні був сильний запах гару. У цей момент люди почали панікувати, а стюардесси намагалися всіх заспокоїти.

"Якесь дивне відчуття було, ніби щось може статися, але ти впевнений, що все буде добре. Це відчуття - надія, яка завжди з'являється, щоб підбадьорити", - написала Саша на своїй сторінці в Instagram.

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Мудра заспокоїла шанувальників і сказала, що тоді літак розвернули назад, вона змогла долетіти знову до Канкуна.

"Я сиділа і думала: "А дійсно в падаючому літаку немає атеїстів". Впевнена, що до кожного з нас в той момент прийшла надія, до кожного своя. Ми з вами всі різні, але так схожі між собою саме тим, що ми люди - справжні і живі", - додала Саша.

Нагадаємо, Саша Мудра з "Холостяка" закрутила роман з багатим американцем.

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