Олександра Рудіна не врятували після падіння.

53-річний чоловік і продюсер російської співачки Наталі - Олександр Рудін - наклав на себе руки в Москві. Його тіло знайшли на козирку під'їзду будинку на Біломорській вулиці.

Як повідомляє Telegram-канал Shot, вже два роки Рубін страждав від депресії, що з'явилася на тлі коронавірусних ускладнень. Крім того, зовсім недавно помер його батько. Попередньо, саме це стало приводом для самогубства.

Відомо, що Рудін займався кар'єрою дружини. Коронавірусом продюсер перехворів ще два роки тому, але від наслідків страждав весь цей час. В останній місяць продюсер став краще почуватися, тому його смерть для сім'ї стала несподіванкою.

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Похорон Рудіна пройде в його рідному місті Дзержинську. Більше ніяких подробиць Наталі не повідомила.

Хто така Наталі

Наталі - російська співачка, що отримала популярність після виходу таких пісень як "О Боже, какой мужчина", "Ветер с моря дул", "Ты такой" і "Шахерезада".

У 1991 році вона вийшла заміж за Олександра Рудіна. У шлюбі у них народилося троє дітей - сини Арсеній, Анатолій, Євген.

Відомо, що Наталі мовчки підтримує злочинний режим Кремля. Хоч вона і не коментує велику війну в Україні, співачка все ж продовжує давати концерти в РФ.

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