Олена Чукаленко виявилася родичкою знаменитого співака.

Учасниця дванадцятого сезону вокального шоу "Голос країни" Олена Чукаленко, яка виступила в першому випуску, виявилася похресницею співака Віктора Павліка.

Дівчина зуміла не тільки розгорнути чотири тренерських крісла, а й навіть поворожила зірковим тренерам. Цікаво, що за Олену боролися і Оля Полякова, і Святослав Вакарчук, і Потап, і Надя Дорофєєва. Але висхідна зірка вирішила піти в команду суперблондинки українського шоу-бізнесу.

До слова, Віктор Павлік показав архівні фото зі своєю похресницею, на яких тримає її на руках.

Нагадаємо, 24-річна Олена Чукаленко виконала композицію Тіни Кароль та Юлії Саніної "Вільна".

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