Вона висловила радість тому, що українці проголосували саме за неї.

Українська співачка і член журі Нацвідбору на Євробачення-2023 Джамала прокоментувала скандал з Тіною Кароль, якій не вистачило кілька голосів, щоб зайняти суддівське крісло.

Відомо, що цього року організатори Нацвідбору вирішили, що саме українці проголосують за трійку суддів. Серед лідерів опинилися Джамала, Тарас Тополя та Юлія Саніна. Однак зайняти суддівське крісло могла і Тіна Кароль, яка відставала від Саніної буквально на кілька голосів.

При цьому продюсери шоу вирішили округлити бали Саніної в більшу сторону, а Кароль - в меншу, що і викликало хвилю обурення у виконавиці хіта "Україна - це ти".

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У програмі ЖВЛ Джамала висловилася з приводу критики Кароль:

"Я не можу про це говорити, можливо, це потрібно поставити питання Суспільному щодо додаткового або зайвого місця. Я рада, що Нацвідбір відбудеться і, якщо люди обрали мене, це велика честь і відповідальність".

Нацвідбір на Євробачення-2023: що відомо

Фінал Нацвідбору відбудеться 17 грудня в укритті. Вже відомі фіналісти, які боротимуться за своє місце на головному пісенному конкурсі.

Крім того, відомо, що конкурс Євробачення зазнав змін. Вперше в історії конкурсу голосувати зможуть всі країни світу, а не тільки ті, які беруть участь в ньому. Також тепер саме глядачі вирішуватимуть, які країни пройдуть у фінал, не враховуючи Велику Британію, Францію, Німеччину та Іспанію. Оцінки журі та глядачів будуть підсумовуватися тільки у фіналі Євробачення.

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