Вона розповіла, як назве сина.

Українська співачка Надя Дорофєєва розповіла, як назве свою майбутню дитину, якщо у неї народиться хлопчик. Ведуча "Нашого радіо" поцікавилася, яке ім'я обрала б знаменитість - Володимир чи Михайло.

Однак артистка сказала, що жодним з цих імен не назвала б свого малюка. Їй більше подобається ім'я Марк.

"Якщо чесно, то не так і не так. Це було б ім'я, мені здається, Марк. Ніколи про це не думала, чисто випадково зараз назвала", - з посмішкою на обличчі сказала Надя.

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Крім того, ведуча поцікавилася, чи готова Додо зараз стати матір'ю. Артистка дала однозначну відповідь: "Готова".

Варто відзначити, що нещодавно Дорофєєва вдруге вийшла заміж. Її чоловіком став ресторатор Михайло Кацурін, у якого вже є двоє дітей від першого шлюбу. Ймовірно, пара планує поповнення в родині, бо останнім часом Надя відкрито говорить про материнство.

Нагадаємо, раніше Дорофєєва і Барських "запалили" спільним треком "Ритми".

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