Співачці часто говорять компліменти, але вона з ними не згодна.

Українська співачка Ірина Білик опублікувала в Instagram пост, в якому розповіла, що не вважає свою зовнішність привабливою.

"Мені дуже часто кажуть що я красива, а я ніколи так не вважала... Що це? Комплекси з дитинства або наслідки невдалих відносин з колишніми?",- написала співачка.

Шанувальники написали в коментарях, що Ірина виглядає просто чудово. Тому доказ не тільки захоплені коментарі, а й дві тисячі лайків під фото. Крім того, її колега по цеху Олександр Пономарьов відзначив, що Ірина - дуже красива жінка.

"Ви дуже красива! І зовні, і внутрішньо! Ваші пісні і добре серце - ось найголовніша ваша краса! Ви дуже жіночна", "Ірочко, це як духи, коли вони твої - тоді ти їх не чуєш, а всі інші захоплюються", "Я вважаю, якщо ти несеш добро і світло людям, ти вже шалено красива", - пишуть шанувальники.

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Автор: Діана Могилєвич