Співачка розповіла, що зараз між ними відбувається.

Зіркове подружжя Настю Каменських і Потапа давно підозрюють у розриві стосунків. Та й самі вони періодично підливають масла у вогонь. Довгий час вони не "з'являлися" в соцмережах один одного і писали неоднозначні пости.

Однак зовсім недавно вони розвіяли чутки про розлучення, з'явившись разом на благодійному вечорі. Вони виконали українську пісню, і в цей час Каменських ніжно обіймала чоловіка за плечі.

Зараз же співачка більш детально розповіла про їхні стосунки. В інтерв'ю Insider Каменських зізналася, що у них з Потапом дуже велика завантаженість, тому вони рідко разом з'являються на публіці. Однак про розлучення мови не йде.

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"Звичайно, ми з Льошею в будь-якій ситуації намагаємося один одного підтримувати. Я впевнена, що головне - об'єднуватися, коли важко і настає жахлива біда. Звичайно, зараз у кожного з нас свої завдання і напрямки діяльності. Однак, головне - це об'єднувати свої зусилля для того, щоб допомагати країні і йти назустріч миру і перемозі", - сказала Каменських.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських і Потап разом відвідали вечірку, на якій заспівали легендарну українську пісню "Червона рута".

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