Співачка показала архівне фото.

Подруга української співачки Насті Каменських - Анна Андрійчук - 30 листопада відзначає своє 32-річчя.

Співачка вирішила привітати свою найближчу подругу і оприлюднила знімок, на якому Насті ще 18 років, а Ані - 16. У кадрі дівчата позують в басейні і мило посміхаються.

Читайте такожТравесті-діва Монро показалася в дуже несподіваному вигляді (фото)"З днем народження, найдобріша, класна, прикольна, весела, чуйна людина на світі. Я дуже пишаюся тобою і твоїми досягненнями. А скільки ще попереду... Дерзай, дитинко, у тебе все вийде, а ми на підхваті і дуже тебе любимо", - підписала знімок Настя.

"Класні подружки", "Взагалі не змінилися", "Які були красуні, такі і залишилися", "Круті дівчата", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських разом з висхідною зіркою випустила прощальний кліп.

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Автор: Діана Могилєвич