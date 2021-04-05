Співачку розкритикували в мережі / instagram.com/kamenskux
Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram фото, на якому позує в бікіні.
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Ймовірно, знімок був зроблений під час відпочинку, бо на тлі видніються екзотичні рослини. Настя постала на фото в роздільному купальнику, але фанатам це не сподобалося.
"Що ти твориш?", "Соромлюся запитати, для чого це фото?", "Надто вже! Що ще їй залишилося показати?", "Жахливе фото", "А чого не голою?",- розкритикували Настю шанувальники.
Співачку розкритикували в мережі / instagram.com/kamenskux
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