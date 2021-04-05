Співачка показала фігуру в бікіні і натрапила на хейт.

Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram фото, на якому позує в бікіні.

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Ймовірно, знімок був зроблений під час відпочинку, бо на тлі видніються екзотичні рослини. Настя постала на фото в роздільному купальнику, але фанатам це не сподобалося.

"Що ти твориш?", "Соромлюся запитати, для чого це фото?", "Надто вже! Що ще їй залишилося показати?", "Жахливе фото", "А чого не голою?",- розкритикували Настю шанувальники.

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Автор: Діана Могилєвич