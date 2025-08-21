На її думку, до переходу на українську людей має спонукати власне бажання.

Російська Федерація та її культурні діячі мають зникнути для багатьох поколінь українців. Натомість Україна має стверджувати своє акторство, свій простір і свій театр.

Про це в інтерв'ю hromadske заявила народна артистка України Наталія Сумська, відповідаючи на питання, чи кликали її до Росії на початку кар'єри. "Навіть якщо колись і пропонували поїхати, щось там пробуватися - для мене взагалі того етапу не існує. Ані їхнього кіно, ані їхніх проб, ні їхніх акторів, які мовчать. Я не хочу навіть згадувати ту країну в жодній іпостасі", - сказала вона.

Також Сумська висловилася про мовне питання. Акторка зізналася, що її зачіпає присутність російської мови в Україні, однак вона не вважає, що людей можна силою змусити переходити на українську:

Відео дня

"Вони будуть дратуватися, вони злуватимуть. Люди не люблять, коли їм роблять зауваження, виховують… Це має бути особисте сумління. Це має бути бажання. Це має бути любов до рідної країни".

На її думку, люди можуть не усвідомлювати важливість переходу на українську мову через брак сумління чи бажання, або через лінощі та байдужість.

Наталія Сумська

Українська акторка театру й кіно походить із відомої акторської династії: її батько В’ячеслав Сумський був Народним артистом України, мати Ганна Опанасенко-Сумська - заслуженою артисткою УРСР, а молодша сестра Ольга Сумська також стала відомою акторкою й телеведучою.

Вона відома не лише театральною діяльністю, а й кінематографічними роботами: грала головні ролі у фільмах "Кармелюк", "Наталка Полтавка", "Для домашнього вогнища", "Дударики", "Чорний ворон" та інших.

У 2000 році їй присвоїли звання Народної артистки України, у 2008-му вона отримала Національну премію України імені Тараса Шевченка за роль у виставі "Про мишей та людей", тричі була лауреаткою театральної премії "Київська пектораль". У 2020 році відзначена премією "Золота Дзиґа" за роль у фільмі "Чорний ворон".

Вас також можуть зацікавити новини: