Відомо, що в Україні відновлять навчання в тих школах, у яких будуть обладнані укриття.

Відома українська телеведуча і акторка Лілія Ребрик разом із хореографом Андрієм Диким виховує двох доньок - 10-річну Діану та 4-річну Поліну. Наразі дівчатка проживають із батьками акторки в Чернівцях.

Зараз, коли в Україні триває повномасштабна війна з РФ, батьків турбує питання безпеки офлайн навчання дітей у школах та садочках. Ребрик - не виняток.

На своїй сторінці в Instagram, зірка відповіла на питання фанатів, чи віддасть своїх дівчат до школи з 1 вересня, якщо війна продовжиться.

Ребрик зізналась, що ще не вирішила, чи готова пустити дітей до школи.

"Ще є цілий місяць на "подумати" і "побачити" що буде далі. Даю собі цей час. Поки, звичайно, боюсь. Поки я за онлайн", – відповіла Лілія Ребрик.

Раніше Ребрик розповіла, як війна розлучила її з доньками.

Зазначимо, попри війну, навчання в Україні відновиться з 1 вересня та триватиме у звичному режимі. Як наголосили у Міносвіти України, офлайн навчання проходитиме у місцях, де будуть дотримані усі норми безпеки.

Вас також можуть зацікавити новини: