Відома українська телеведуча і акторка Лілія Ребрик разом із хореографом Андрієм Диким виховує двох доньок - 10-річну Діану та 4-річну Поліну. Наразі дівчатка проживають із батьками акторки в Чернівцях.
Зараз, коли в Україні триває повномасштабна війна з РФ, батьків турбує питання безпеки офлайн навчання дітей у школах та садочках. Ребрик - не виняток.
На своїй сторінці в Instagram, зірка відповіла на питання фанатів, чи віддасть своїх дівчат до школи з 1 вересня, якщо війна продовжиться.
Ребрик зізналась, що ще не вирішила, чи готова пустити дітей до школи.
"Ще є цілий місяць на "подумати" і "побачити" що буде далі. Даю собі цей час. Поки, звичайно, боюсь. Поки я за онлайн", – відповіла Лілія Ребрик.
Раніше Ребрик розповіла, як війна розлучила її з доньками.
Зазначимо, попри війну, навчання в Україні відновиться з 1 вересня та триватиме у звичному режимі. Як наголосили у Міносвіти України, офлайн навчання проходитиме у місцях, де будуть дотримані усі норми безпеки.
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