Це мають бути підвали або напівпідвальні приміщення із захисним облаштуванням, світлом та туалетом.

Школи розпочнуть навчальний процес з 1 вересня лише у випадку, якщо матимуть відповідно облаштовані укриття для перебування там дітей під час повітряної тривоги.

Про це під час Всеукраїнського телемарафону заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Ми переконані, що до 1 вересня більшість шкіл, в яких планується розпочати навчання з 1 вересня, будуть облаштовані укриттями або укриття будуть поруч зі школою і туди діти зможуть швидко переміститися під час повітряної тривоги. Відповідальність тут місцевих органів влади, але Державна служба надзвичайних ситуацій буде чітко контролювати виконання цих вимог, і навчання почнеться там, де це дійсно буде безпечно ", - сказав він.

Також він додав, що ДСНС зараз перевіряє наявність укриттів не лише для шкіл, а й для дитсадків і вищих навчальних закладів. Це мають бути підвали або напівпідвальні приміщення із захисним облаштуванням, світлом та туалетом.

"Говорячи про укриття - сьогодні йде перевірка Державною службою надзвичайних ситуацій в складі загальних комісій з органами місцевої влади та самоврядування усіх шкіл, які планують розпочати навчання офлайн з 1 вересня. У першу чергу ми говоримо про тилові області - західна та частина Центральної України, де багато і внутрішньо переміщених осіб з дітьми, які підуть не у свої рідні школи", - сказав він.

Нагадаємо, раніше показали, як школи готуються до очного навчання за умов війни.

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