Влад Шевченко назвав дружину своєю музою.

Популярний український блогер Влад Шевченко, який став відомий завдяки гумористичним роликам в соціальній мережі TikTok, розбив серця своїх прихильниць новиною про те, що він одружений.

Влад розповів, що вони з дружиною Анастасією вже шість років разом. Блогер зізнається, що коли вперше побачив дівчину, одразу закохався. Вона - його муза, його кохання.

"Настя з Донецької області, з міста Покровськ, воно підконтрольне Україні досі. Вона навчалася в Донецькому університеті, в Донецьку, а коли почалася війна частину університету перенесли до Вінниці. Там ми познайомилися, я закохався дуже сильно. Вона - моя муза, моє кохання", - сказав Шевченко в програмі ЖВЛ.

Він розповів, що дружина допомагає йому писати сценарії для його роликів. Також він поділився, що дуже добре заробляє в соціальних мережах.

"Я дуже успішний блогер. Я заробляю виробництвом відеоконтенту, це і до цього була основна стаття мого доходу. Знімаю рекламу для своїх соцмереж і до війни вів три комерційних аккаунта, зараз залишився один і додався ще один. Реклама в Instagram - це мій дохід", - поділився Шевченко.

Нагадаємо, раніше Влад Шевченко розповів про свої ролики, над якими в TikTok регочуть українці.

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