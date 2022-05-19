Продюсер прокоментувала новий образ ANNA ASTI.

Український продюсер Нателла Крапівіна висловилася з приводу російської співачки родом з Черкас ANNA ASTI і її сценічного образу.

Так, після розпаду групи Artik&Asti Анна Дзюба перефарбувалася в блондинку і змінила стиль одягу на більш відвертий. Більш того, дівчина робить собі ін'єкції краси - збільшує губи. Всі ці фактори в сукупності зробили Дзюбу дуже схожою на Світлану Лободу. Цю схожість помітила і Крапівіна.

В інста-сторіз продюсер оприлюднила фото з фестивалю "Жара", на якому виступала ANNA ASTI і висловилася з приводу її зовнішнього вигляду.

"На секунду подумала, що це Лобода. Ан ні! Це співачка ANNA ASTI відмінно вжилася в її образ. Світлана Лобода тебе клонували", - підписала фото Нателла.

Також вона додала, що Лобода на тлі ANNA ASTI виглядає стрункішою: "Злегка розповніла Світлана Лобода на фото з таємничим незнайомцем (Філіпом Кіркоровим, - УНІАН).

Нагадаємо, раніше українка Anna Asti в новому кліпі з'яилася в обіймах Кіркорова.

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