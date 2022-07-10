Ці красуні вражають своїми зовнішніми даними.

Кожна жінка в 20 років хоче виглядати привабливо, а після 50 вони починають робити все для того, щоб зберегти свою молодість і красу. І деяким з селебріті це вдалося.

Демі Мур

59-річна актриса Демі Мур виглядає просто приголомшливо. Дивлячись на її знімки, можна подумати, що їй і зовсім років 40. Видно, що вона стежить за своєю фігурою, тому що в купальнику їй просто немає рівних.

Мадонна

63-річна Мадонна вже дуже любить епатувати публіку. Ну, що ж, їй в принципі можна, вона ж світова зірка, на яку меломани моляться по сьогоднішній день. Хочеться подивитися на голі фото? Не вистачає розпусти? Мадонна вам допоможе.

Хайді Клум

50-річна супермодель Хайді Клум володіє неймовірно стрункою фігурою. Це й не дивно, адже вона ще в молоді роки "підсіла" на дієти, бо мати підтягнуте тіло їй було просто необхідно. Втім, саме завдяки своїй красі і вічній молодості вона підкорила світ моди.

Сара Джессіка Паркер

57-річна актриса Сара Джессіка Паркер вражає своєю стрункістю і привабливим зовнішнім виглядом, попри немолоді роки. А ви хотіли б виглядати так само в такому віці?

Мішель Пфайффер

64-річна голлівудська актриса Мішель Пфайффер просто неймовірна красуня. Навіть в такому віці вона ще здатна завоювати не одне чоловіче серце.

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