Відзначається, що четверо знаменитостей відзначилися неоціненною допомогою іншим.

Журнал People назвав людей року, які прославилися завдяки допомозі простим людям. Серед них виявилися Міла Куніс, Квінта Брансон, Дженніфер Хадсон і Метью МакКонахі.

Редактори глянцю People відзначили, що ці люди гідні обкладинок нових випусків, які прославляють добро.

Метью МакКонахі

У травні минулого року у рідному місті американського актора була масова стрілянина, через яку жителям Увальде довелося його залишити. До того ж в результаті стрілянини було багато жертв. МакКонахі і його дружина Камілла вмить ухвалили рішення повернутися в рідне місто і поспілкуватися з сім'ями жертв. Вони розповіли зірковому подружжю, що дуже переживають за своїх дітей і хочуть, щоб вони жили в безпечній країні. А для цього потрібно було провести реформу зброї. Саме завдяки володареві "Оскара" цю реформу все ж провели.

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Квінта Брансон

Володарка премії "Еммі" Квінта Брансон створила проект, що дозволяє стерти межі між різними поколіннями. Вона хотіла, щоб сучасний гумор розуміли як підлітки, так і наші бабусі та дідусі. Квінта розповіла, що гумор зцілює і насправді це великий подарунок людям, які можуть провести час разом і повеселитися.

Дженніфер Хадсон

Американська співачка і актриса Дженніфер Хадсон каже, що в світі має бути щось, що дозволить кожній людині відчувати себе залученою. Тому вона запустила спеціальне шоу для простих людей. До того ж і сама Хадсон домоглася неймовірного - стала наймолодшою жінкою, яка отримала премії "Еммі", "Греммі", "Тоні" і "Оскар".

Міла Куніс

Актриса Міла Куніс потрапила в рейтинг "Люди року" завдяки допомозі рідній Україні, коли з нами сталося повномасштабне російське вторгнення. Вона разом зі своїм чоловіком зібрала для України 37 мільйонів доларів. Як зізнається знаменитість, у них не було чіткого плану, але їм все ж вдалося допомогти.

Нагадаємо, раніше Міла Куніс потрапила у скандал, назвавши борщ "російським супом".

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