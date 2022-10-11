Актриса зізналася, що її маленька дочка пишається тим, що її мама з України.

Відома всьому світу голлівудська актриса Міла Куніс не змогла стримати сліз, розповідаючи історію про недавню розмову зі своєю маленькою дочкою. Так, Куніс розповіла, що її дочка нещодавно запитала у мами чи з України вона. Коли та відповіла ствердно, дівчинка перепитала, чи є вона наполовину українкою.

Міла не змогла спокійно на це реагувати і на її очі навернулися сльози. Короткий емоційний ролик швидко став вірусним в TikTok.

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"Моя дочка каже: "В Україні зараз війна?" Я кажу: "Так". "А хіба ти не з України?" Я кажу: "Так". "Так я наполовину українка?" Я кажу: "Так". "Вона: "Yeah!" (Так!) Вона була така горда, це був такий момент. У мене прямо сльози навертаються", - сказала Міла Куніс.

Як зазначила зірка, вона пишається тим, що 8-річна Уайатт Ізабель знає про події в Україні.

Відзначимо, Міла Куніс і її чоловік Ештон Катчер активно підтримують Україну з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. На початку березня зіркова пара оголосила про те, що відкриває збір грошей для допомоги українцям. Їм вдалося зібрати 35 мільйонів доларів, які передали в благодійний фонд Flexport.org і сервіс з оренди житла Airbnb.org. За допомогою цих коштів біженцям з України змогли надати безкоштовне житло та медикаменти.

Також УНІАН писав, що Зеленський поговорив з Ештоном Катчером і Мілою Куніс.

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