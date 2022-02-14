З нагоди Дня закоханих співачка SHADU показала свого чоловіка Андрія в інста-сторіз.

Українська співачка SHADU вперше показала шанувальникам свого чоловіка. Спільним знімком вона поділилася 14 лютого, в День всіх закоханих.

"Раніше День закоханих для мене, як і для всіх дівчат, був романтичним святом, в який чекаєш від своєї половинки чогось такого! Так, всі ми дівчатка, трохи егоїстичні, навіть якщо собі та іншим не зізнаємося в цьому", - сказала співачка.

Але два роки тому в родині SHADU могла статися трагічна подія. У її чоловіка стався інсульт, але, благо, він вижив. У ніч на 14 лютого 2020 року чоловікові стало погано.

"Дуже паморочилася голова, загубилася координація, він майже не чув і не бачив мене. Через 15 хвилин ліва рука і нога перестали працювати. Стався інсульт. З цього моменту все перевернулося. Мені давали не так багато шансів, що він виживе!", - ексклюзивно прокоментувала SHADU.

Після такої історії шанувальники почали вітати співачку і втішати її.

"Мій чоловік знайшов сили вижити і залишитися зі мною. І це було диво! Справжнє диво. Тепер 14 лютого ми святкуємо скоріше другий день народження. У мене абсолютно неромантичний чоловік! Як би я не намагалася за 7 років проведених разом його перевчити, нічого не виходить! І, чесно кажучи, я зовсім не парюся цим. Любімо не за романтику, а за вчинки, які чоловіки роблять заради нас. Можна говорити багато романтичних слів, але це нічого не означає", – додала артистка.

Нагадаємо, раніше SHADU скосив "Омікрон". Три дні їй було дуже погано.

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