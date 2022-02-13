Shadu розповіла деталі, як підхопила Омікрон.

Українська співачка Shadu в своєму профілі Instagram показала позитивний тест на коронавірус. Саме вірусна інфекція стала причиною відсутності артистки у соціальних мережах.

"Вівторок. Ранок. Не можу встати з ліжка. Я вам не можу передати як мені було погано. Жахлива блювота весь ранок. Мене трясло від температури у прямому сенсі цього слова. Я одягнула на себе дуже багато речей", - сказала у сторіс Shadu.

Жахливе самопочуття зірки тривало понад три дні. Зараз артистка почувається нормально та йде на поправку. З основних симптомів вона відзначила кашель, температуру, нежить, блювоту та навіть знепритомнення.

Нагадаємо, раніше українська співачка Shadu поскаржилася на відпочинок в Мексиці. Неприємна ситуація трапилася з нею напередодні Нового року.

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