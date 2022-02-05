Дівчина зізналася, що їй важко перебувати у лікарні з крихітною донечкою.

Дружина переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина, Іванна з місячною донькою Елізабет перебуває у лікарні з коронавірусом. Дівчина нарікає, що їй важко впоратися з хворобою та малечею.

Про це вона розповіла в Instagram Stories.

Іванна зазначила, що зараз почувається кепсько. Молода мама дуже втомилася, адже її маленька донечка не спить кілька ночей і плаче.

"У мене вчора почав дуже боліти живіт, а сьогодні вже так болить, що не витримую. Малятко з рук не злазить вже третю ніч, ходимо по палаті туди-сюди. Сподіваюся, що сьогодні зможуть відпустити додому. Якщо сьогодні ще й весь день і вечір на руках буде, то я точно звідси не вийду, а виповзу", - написала Іванна.

Дівчина поділилася, що минула ніч була для неї надто складною, адже малеча цілу ніч вимагала уваги.

"Вчора всю ніч ходила по палаті, заколисувала дитину. Коли я сідала, вона прокидалася і починала кричати, тому ми всю ніч "гойдалися", - розповіла молода мама.

Читайте такожУ купальниках на морозі: Огнєвіч та Осадча разом "покайфували" у Буковелі (відео)Нагадаємо, про коронавірус у Сасанчина та його дружини стало відомо кілька днів тому. Дружина артиста розповіла, що кілька днів їм було погано, вони відчували ломоту в тілі, а також у них піднялася температура. Тому вони вирішили здати тест на коронавірус, і він виявився позитивним.

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